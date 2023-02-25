Вы точно это пробовали и не раз: назван исконно русский суперфуд – стоит копейки, а пользы на миллион

Суперфудом называют какой-то очень дорогой продукт, который, якобы, невероятно полезен для здоровья.

Однако тем, кто пытается питаться правильно, переплачивать точно не нужно. Есть исконно русский продукт, который можно считать суперфудом. Он доступен по цене. И его точно пробовали все. Это свекла.