Вы точно это пробовали и не раз: назван исконно русский суперфуд – стоит копейки, а пользы на миллион

Свекла на фоне красивой корзинки

Свекла на фоне красивой корзинки. Фото: Global Look Press

За этот продукт переплачивать не придется.

Суперфудом называют какой-то очень дорогой продукт, который, якобы, невероятно полезен для здоровья.

Однако тем, кто пытается питаться правильно, переплачивать точно не нужно. Есть исконно русский продукт, который можно считать суперфудом. Он доступен по цене. И его точно пробовали все. Это свекла.

«Она насыщает организм полезными веществами, улучшает пищеварение, помогает стабилизировать артериальное давление», - сказал врач эндокринолог-диетолог How to Eat Олег Ирышкин

Свекла незаменима в период весеннего авитаминоза. Она богата фолиевой кислотой, содержит витамины B6, марганец. А пищевые волокна свеклы служат питанием для микрофлоры кишечника.

Этот овощ одинаково полезен как в сыром, так и вареном виде — в салатах, смузи и соках.

По материалам 1prime.ru.

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