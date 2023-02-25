У банкоматов выстроятся жуткие очереди: банки призвали клиентов срочно снять деньги с карт – сообщения разосланы всем

Стало известно, что клиенты российских банков начали получать рассылки с предупреждением срочно снять наличные со счетов.

Касается это владельцев банковских карт платежной системы Union Pay. Дело в том, что Евросоюз принял новый пакет санкций, который на этот раз затронет и тех россиян, которые успели сделать и попользоваться китайским пластиком.

По некоторым данным, пользоваться картой Union Pay можно будет только в России, а за ее пределами - нет.

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