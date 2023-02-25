В составе качественные белки: названы лучшие российские корма для кошек

Эксперты «МаркиКачества» произвели проверку корма для кошек. Для этого были выбраны товары от российских производителей. Какие же марки данной категории продукции были признаны лучшими?

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Если обратиться к результатам проводимых исследований, то лучшими были признаны такие марки, как: Savita, «Будь здоров», Sirius, Lapico и Acari Ciar стоимостью от 900 до 2 тысяч 400 рублей за упаковку.

В этих кормах большое количество качественных белков и отсутствие злаков, они подходят кошкам после стерилизации и имеют полезные добавки.

По мнению ветеринаров, данные российские марки корма для кошек не уступают зарубежным аналогам.

По материалам sportkp