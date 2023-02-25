В составе качественные белки: названы лучшие российские корма для кошек

В составе качественные белки: названы лучшие российские корма для кошек

Лучший отечественный корм для кошек. Фото: Global Look Press

Рацион пушистых мурлык будет разнообразен и богат на микроэлементы.

Эксперты «МаркиКачества» произвели проверку корма для кошек. Для этого были выбраны товары от российских производителей. Какие же марки данной категории продукции были признаны лучшими?

Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Если обратиться к результатам проводимых исследований, то лучшими были признаны такие марки, как: Savita, «Будь здоров», Sirius, Lapico и Acari Ciar стоимостью от 900 до 2 тысяч 400 рублей за упаковку.

В этих кормах большое количество качественных белков и отсутствие злаков, они подходят кошкам после стерилизации и имеют полезные добавки.

По мнению ветеринаров, данные российские марки корма для кошек не уступают зарубежным аналогам.

По материалам sportkp

Читайте также