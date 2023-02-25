В глубокой депрессии: что произойдет с курсом рубля в первые дни марта – печальные цифры

Изображение рубля

Изображение рубля. Фото: Global Look Press

Финансовые аналитики спрогнозировали стоимость рубля на весну.

Финансисты констатируют, что неделя с 20 по 24 февраля сложилась для рубля крайне неудачной. Был продолжен курс на падение курса национальной валюты по отношению к доллару, евро и юаням.

Негативными факторами для нацвалюты остаются дефицит бюджета, снижение предложения экспортной выручки и возросшие геополитические риски. Страны Запада на этой неделе активно заявляли о новых санкциях против России. 

Все эти факторы продолжать оказывать давление на рубль на предстоящей неделе. По прогнозам, уже в марте доллар будет торговаться на уровне 80 рублей.

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«Весну рубль встречает в глубокой депрессии. На фоне дефицитного бюджета сохраняется высокие риски по доллару взять уровень 80 рублей», - отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По материалам 1prime.ru.

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