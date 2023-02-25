Продается в любом «Магните»: Роскачество назвало лучшую пшеничную муку

В Роскачестве поделились результатами проверки - на исследование взяли пшеничную муку высшего сорта. Для этого эксперты закупили 25 товаров разных торговых марок - все они представлены в отечественных магазинах.

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По итогу проверки самой высококачественной была признана мука четырех популярных брендов: «Алейка», «Французская штучка», «Экстра» и MAKFA. Эти товары стали претендентами на российский Знак качества.

Производители этой муки указали на упаковках, что продукция соответствует ГОСТу. Это было полностью подтверждено в ходе лабораторных исследований.