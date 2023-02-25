Можно купить даже в «Пятерочке»: Роскачество назвало лучший горький шоколад

Из сладостей именно горький шоколад эксперты всегда считали наиболее полезным продуктом. Им можно снизить уровень холестерина в крови. Найдут ли покупатели на полках супермаркетов такой качественный товар - шоколад без примесей. Ответили в Роскачестве.

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Эксперты соответствующей инстанции провели исследование, закупив горький шоколад 26 торговых марок с содержанием какао от 68 до 77,7%.

Десять образцов показали отличные результаты. Лидерами стали товары следующих брендов: «Бабаевский», Alpen Gold, «ВкусВилл», «Ашан» «Санто-Доминго» Ameri, Bucheron Stand'art, «Российский» шоколад President Heritage, Maestrani и Lindt.

Эти продукты были признаны качественными и полностью безопасными. В них отсутствовали эквиваленты и заменители масла какао, а содержание масла какао и теобромина свидетельствовало о достаточном количестве какао-компонентов в составе.