«Непонятно что дальше»: тревожный прогноз дала Василиса Володина 25 февраля

Известная телеведущая, астролог Василиса Володина регулярно предупреждает людей о грядущем. На воскресенье, 25 февраля, у нее появился прогноз, который может показаться тревожным. Тем не менее, предупрежден – значит вооружен, гласит народная мудрость. И лучше поберечь финансы.

«Новостные ленты могут раскачать тревожность и толкнуть на необдуманные вложения. Из хорошего - кто-то получит неожиданную прибыль от инвестиции прошлого. Бросаться в омут всеми кровными сегодня точно не стоит. Да, прежние инструменты не работают. Да, непонятно что дальше», - объяснила Володина.

Астролог советует лучше вложиться в свое профессиональное развитие или здоровье, а также в образование своих детей. Рисковать здесь явно не стоит.

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