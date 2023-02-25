«Не самый удачный день»: Глоба призвал людей 26 февраля приготовиться

Завершающаяся неделя может не оставить шансов вашему бюджету. Она и так-то выдалась непростой, но последнее воскресенье февраля способно выбить из равновесия финансово. Астролог Богдан Глоба, сын Павла и Тамары Глобы, призвал людей приготовиться к незапланированным расходам. Чтобы снизить их риск, лучше вообще не покупать.

«В воскресенье приготовьтесь к непредвиденным расходам. Не самый удачный день для покупок и заключения сделок. Отложите важные решения и займитесь текущими вопросами», - написал Глоба-младший в Telegram.

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