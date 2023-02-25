«Подвержен резким колебаниям»: каким будет курс доллара в марте – финансист

Замерший после падения курс рубля – это явно затишье перед рывком. Но будет ли это взлет или падение в марте, пытаются спрогнозировать аналитики.
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Финансист Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, предупреждает, что главный риск для национальной валюты в марте – это инфляция. 17 марта Центробанк объявит решение по ключевой ставке, которая сегодня составляет 7,5%, и если рост цен будет заметным, то и ставку регулятор будет явно менять. Рубль на это может отреагировать ростом.
«Мы ожидаем, что, как и в феврале, в первый месяц весны рубль будет по-прежнему подвержен резким колебаниям. По нашему прогнозу, в марте курс доллара к рублю может двигаться в диапазоне 70-76 рублей, курс евро – в коридоре 76-82 рубля», - рассказала mk.ru Мильчакова.