«Подвержен резким колебаниям»: каким будет курс доллара в марте – финансист

Замерший после падения курс рубля – это явно затишье перед рывком. Но будет ли это взлет или падение в марте, пытаются спрогнозировать аналитики.

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Финансист Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, предупреждает, что главный риск для национальной валюты в марте – это инфляция. 17 марта Центробанк объявит решение по ключевой ставке, которая сегодня составляет 7,5%, и если рост цен будет заметным, то и ставку регулятор будет явно менять. Рубль на это может отреагировать ростом.