«Взрывные энергетически и событийно»: Глоба в последние выходные февраля предостерег людей

Последние выходные февраля не станут тихой гаванью для людей, а вновь испытают на прочность каждого своей событийностью. Причем, сюрпризы могут быть не всегда приятными, предупредил астролог Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы. Эксперт обратил внимание на субботу и воскресенье февраля, - дни непростые, поэтому лучше не сходить с намеченного курса и не размениваться по пустякам.

«Не позволяйте сбить себя с верного пути! Держитесь того, во что верите. Вторая половина и в особенности конец недели – взрывные энергетически и событийно, так что держите голову в руках и не позволяйте терять ее тем, кто рядом», - предупредил астролог.

26 февраля к тому же – не самый удачный в финансовом плане день. Лучше отложить важные дела, а непредвиденных расходов избегать.

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