Себя покажет: когда рубль отыграется, раскрыл экономист

Ситуация с падением курса национальной валюты в начале года вполне объяснима, и в ней нет ничего неожиданного. На это указывает комментарий главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Натальи Лавровой. Эксперт уточняет: причины кроются в потолке цен на нашу нефть, а также снижение продаж валюты экспортерами. Так может продолжаться до конца первого квартала.

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Стабилизируется ситуация к концу полугодия. Здесь экономист предрекает 75 рублей за доллар, но во второй части 2023-го рубль начнет укрепляться.

По материалам сайта «Прайм»