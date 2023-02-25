«Сбои и необъяснимые поступки»: вот что произойдет 25 февраля - Глоба

Подходит к концу Масленичная неделя. Она стала непростой, как предупреждал астролог Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы, и до конца катаклизмов и потрясений вокруг еще далеко.

Дни с 20 по 26 февраля, по словам эксперта, продолжили «перетряхивать» умы и сердца людей. Лучше держаться своего намеченного пути и не сходить с него. А 25 февраля следует не расслабляться, поскольку неожиданности могу настигнуть не очень приятные.

«Суббота полнится сюрпризами, не все из которых могут оказаться приятными. Технические сбои и необъяснимые поступки окружающих. Сторонитесь толпы и проявите внимание в пути», - порекомендовал астролог в своем блоге.

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