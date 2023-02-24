До 10 тысяч рублей: москвичам пообещали единовременную выплату в апреле

Правительство Москвы приняло решение выплатить единовременную материальную помощь гражданам, пострадавшим в результате радиационных воздействий. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Выплата будет приурочена к годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС - 26 апреля. Ее размер будет зависеть от категории получателей и составит от 3 до 10 тысяч рублей.

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Об этом сообщает сайт мэра столицы, отмечая, что, по плану, поддержку получат 14875 москвичей — ликвидаторов аварии на ЧАЭС, а также пострадавших вследствие других радиационных аварий и катастроф.