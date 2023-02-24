Названы лучшие конфеты без пальмового масла, которые можно давать детям

Эксперты Росконтроля назвали марку конфет, которая отличается качеством. Их безопасно давать даже детям. Этот продукт не содержит трансжиров и пальмового масла.

Соответствующее ведомство после ряда исследований «сладкого» сегмента рынка, получило результаты, благодаря которым можно выбрать натуральный продукт без вредных добавок.

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В рейтинге безопасной и качественной «безпальмовой» продукции оказались конфеты из халвы «Мишкино счастье». В них нет антибиотиков, и других вредных добавок. Если говорить о достоинствах этих конфет: они совершенно безопасны, соответствуют стандарту, глазурь не содержит трансжиров.

По материалам Primpress