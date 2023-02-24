Выглядит дорого в любое время: какие шесть вещей должна иметь каждая женщина

Стилисты рассказали, на что обратить внимание при составлении по-настоящему изящного лука.
Чтобы выглядеть дорого без урона для кошелька, сконцентрируетесь на этих шести вещах.
Во-первых, на обуви. В холодное время года отдавайте предпочтение ботинкам на шнуровке или сапогам на устойчивом невысоком каблуке. В теплое время года отлично подойдут лоферы или брогги.
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Во-вторых, на пальто. Стоит остановиться на классическом варианте этого предмета верхнего гардероба. Пальто не должно быть широким в плечах и слишком узким в талии.
В-третьих, на сумке. Красоту и удобство совмещает классическая сумка-портфель. В отличие от маленьких плечевых сумок и вариантов необычных форм, сумка-портфель будет актуальна во все времена.
В-четвертых, на джемпере. Самым востребованным будет вариант с V-образным вырезом.
В-пятых, на сережках. Гвоздики или серьги-пуссеты являются единственной моделью, которая подходит под любой образ.
В-шестых, на часах. Важно подобрать черный или коричневый ремешок. На циферблате не должно быть ничего лишнего. Тогда аксессуар подойдет как для вечернего образа, так и для прогулок. Об этом рассказали в womanhit.ru.