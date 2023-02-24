Выглядит дорого в любое время: какие шесть вещей должна иметь каждая женщина

Стилисты рассказали, на что обратить внимание при составлении по-настоящему изящного лука.

Чтобы выглядеть дорого без урона для кошелька, сконцентрируетесь на этих шести вещах.

Во-первых, на обуви. В холодное время года отдавайте предпочтение ботинкам на шнуровке или сапогам на устойчивом невысоком каблуке. В теплое время года отлично подойдут лоферы или брогги.

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Во-вторых, на пальто. Стоит остановиться на классическом варианте этого предмета верхнего гардероба. Пальто не должно быть широким в плечах и слишком узким в талии.