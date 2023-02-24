Стилисты рассказали, как в 40 носить красный цвет и не выглядеть вульгарно

Возраст – не помеха для наряда любимого красного цвета. Однако стоит выбрать подходящий именно вам оттенок.

У красного цвета много вариаций. Поэтому 40-летним женщинам не составит труда найти свой оттенок. Для обладательниц светлой кожи подойдут холодные оттенки. Например, вишневый.

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А для смуглых больше подойдут все теплые оттенки красного цвета.