Стилисты рассказали, как в 40 носить красный цвет и не выглядеть вульгарно

Возраст – не помеха для наряда любимого красного цвета. Однако стоит выбрать подходящий именно вам оттенок.
У красного цвета много вариаций. Поэтому 40-летним женщинам не составит труда найти свой оттенок. Для обладательниц светлой кожи подойдут холодные оттенки. Например, вишневый.
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А для смуглых больше подойдут все теплые оттенки красного цвета.
«При неправильном использовании красный не только сделает образ пошлым, но и подчеркнет несовершенства кожи – морщины, покраснения и пигментные пятна (неприятно, конечно)», – отметили в thevoicemag.ru.
Напомним, ранее были названы трендовые цвета для весеннего маникюра.