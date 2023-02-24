100-летний британец поделился секретом долголетия

Стало известно, как британец дожил до 100 лет.

Джон Гаджен всегда отказывался от табака. Во время службы британец отдавал папиросы парикмахерам вместо денег. Так Гаджен получал не только бесплатную стрижку, но и фундамент для долголетия.

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Именно отказ от табака британец считает причиной того, что он преодолел отметку в 100 лет. Об этом сообщает Rugby Observer.