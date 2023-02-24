С первого марта вводится ограничение скорости для электросамокатов

Электросамокат

Электросамокат. Фото: Global Look Press 

Впервые ПДД появятся в России и для средств индивидуальной мобильности.

Стало известно, что в марте пользователей электросамокатов ждут ограничения по скорости. 

ПДД станут обязательными для всех видов индивидуальной мобильности. 

К средствам индивидуальной мобильности относятся электросамокаты, гироскутеры, моноколеса. Максимальная скорость для этого вида транспорта до 25 километров в час, а масса – до 35 килограммов.

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Для всех средств индивидуальной мобильности будет действовать правило преимущества пешеходов на тротуарах. 

Появятся и специальные дорожные знаки для СИМ. Об этом сообщили в ria.ru.

Напомним, ранее стало известно, какие законы изменятся с первого марта 2023.

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