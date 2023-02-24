С первого марта вводится ограничение скорости для электросамокатов

Стало известно, что в марте пользователей электросамокатов ждут ограничения по скорости.

ПДД станут обязательными для всех видов индивидуальной мобильности.

К средствам индивидуальной мобильности относятся электросамокаты, гироскутеры, моноколеса. Максимальная скорость для этого вида транспорта до 25 километров в час, а масса – до 35 килограммов.

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Для всех средств индивидуальной мобильности будет действовать правило преимущества пешеходов на тротуарах.