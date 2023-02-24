Лучше деревья, чем вода: какие изображения усилят денежный поток

Для усиления денежной энергии в доме не стоит вешать триптихи. А лучше обратить внимание на цельные картины.
Эксперт рассказала, что разделенное на три части изображение, вопреки трендам, является не самым лучшим для привлечения богатства.
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Чтобы сохранить гармонию в доме и усилить денежный поток, стоит обзавестись картинами с изображением деревьев и других растений. А вот все, что связано с водой, лучше не вешать у изголовья кровати.
Зато в восточной части дома, не в спальне, можно разместить водопад или повесить картины с обитателями водоемов. Предметы не будут «смывать» денежную энергетику в этом месте.
Об этом эксперт рассказала в беседе с marieclaire.ru.