Лучше деревья, чем вода: какие изображения усилят денежный поток

Для усиления денежной энергии в доме не стоит вешать триптихи. А лучше обратить внимание на цельные картины.

Эксперт рассказала, что разделенное на три части изображение, вопреки трендам, является не самым лучшим для привлечения богатства.

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Чтобы сохранить гармонию в доме и усилить денежный поток, стоит обзавестись картинами с изображением деревьев и других растений. А вот все, что связано с водой, лучше не вешать у изголовья кровати.