От транспорта до пенсии: какие законы изменятся с первого марта 2023

Стало известно, какие нововведения в законодательстве появятся в марте этого года.
Оказалось, желающие прокатиться на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности будут должны строго соблюдать ПДД. Передвижение с помощью этого вида транспорта допускается с 14 лет.
Пенсии для военных будут рассчитываться, ориентируясь на 85,47% размера денежного довольствия.
А третьи лица больше не смогут получать вписку из ЕГРН с указанием данных собственника без его согласия.
Теперь региональные власти будут определять работы и услуги, относящиеся к капитальному ремонту дома.
Работодатели должны будут оплатить транспортные расходы вахтовиков как от пункта сбора до места выполнения работы, так и в обратную сторону.
Обеспечить взаимодействие своего сайта с порталом «Госуслуги» и Единой системой идентификации и аутентификации будут обязаны владельцы порталов для размещения объявлений.
По новым правилам будут рассчитываться нормативы потребления коммунальных ресурсов на содержание общедомового имущества. Об этом эксперт заявила в паблике «Юридические тонкости» в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, ранее пенсионерам пообещали сделать перерасчет средств уже в марте 2023 года.