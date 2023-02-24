От транспорта до пенсии: какие законы изменятся с первого марта 2023

Стало известно, какие нововведения в законодательстве появятся в марте этого года.

Оказалось, желающие прокатиться на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности будут должны строго соблюдать ПДД. Передвижение с помощью этого вида транспорта допускается с 14 лет.

Пенсии для военных будут рассчитываться, ориентируясь на 85,47% размера денежного довольствия.

А третьи лица больше не смогут получать вписку из ЕГРН с указанием данных собственника без его согласия.

Теперь региональные власти будут определять работы и услуги, относящиеся к капитальному ремонту дома.