Уже в марте: пожилым людям сделают перерасчет пенсии

Пенсия

Пенсия. Фото: Global Look Press 

Специалист по пенсионным вопросам Сергей Власов сделал важное заявление.

Стало известно, что в марте 2023 года для пенсионеров изменится размер пособий от государства.

Однако перерасчет пенсии коснется не всех.

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Например, у пенсионеров 80-летнего возраста средства будут начисляться в ином размере. Фиксированная часть их страховой пенсии по старости удвоится. Прибавка составит около 7500 рублей.

Заявление на пересмотр пенсии составляется на сайте Социального фонда или лично в отделении ведомства. Об этом рассказали в primpress.ru.

Напомним, ранее специалист рассказала о плюсах частого использования пластиковых карт.

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