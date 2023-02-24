Уже в марте: пожилым людям сделают перерасчет пенсии

Стало известно, что в марте 2023 года для пенсионеров изменится размер пособий от государства.

Однако перерасчет пенсии коснется не всех.

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Например, у пенсионеров 80-летнего возраста средства будут начисляться в ином размере. Фиксированная часть их страховой пенсии по старости удвоится. Прибавка составит около 7500 рублей.