Просто и быстро: названо средство, которые спасет стиральную машинку от известкового налета и накипи

Эксперты рассказали, как при помощи обычной поваренной соли можно очистить стиральную машинку.

Чтобы в барабане машинки не оставались неприятные запахи и не образовывалась плесень, можно использовать пищевую соль.

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Поваренная соль смягчает воду и тем самым препятствует образованию накопи на стенках барабана.

Стакан поваренной соли нужно засыпать в пустой барабан, а затем запустить цикл с температурой 90 градусов. После окончания работы стиральной машинки стоит почистить резиновый уплотнитель загрузочного отсека. Об этом сообщил портал belnovosti.