«Может составить существенные суммы»: специалист рассказала о плюсах частого использования пластиковых карт

«Если изучить детально карты, которые представлены на рынке и возможности, которые они предлагают, а также ежемесячно настраивать выгодный вам бонус, то возврат может составить существенные суммы», – заявила Волкова.

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