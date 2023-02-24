«Может составить существенные суммы»: специалист рассказала о плюсах частого использования пластиковых карт

Стало известно, почему стоит на постоянной основе пользоваться банковской картой.
Во-первых, при помощи карты можно избавиться от возни с мелочью.
Во-вторых, у пользователя картой появляется возможность возврата части денег.
«Если изучить детально карты, которые представлены на рынке и возможности, которые они предлагают, а также ежемесячно настраивать выгодный вам бонус, то возврат может составить существенные суммы», – заявила Волкова.
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«Также банковские карты можно использовать с целью формирования миль для оплаты перелетов и каких-то услуг, что так же поможет существенно сэкономить на покупках», – добавила эксперт в беседе с vnimanie.pro.