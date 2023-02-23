Пенсия автоматически увеличится: пожилым россиянам рассказали о новой надбавке с 1 марта

Деньги

Фото: Global Look Press

Эксперт пояснила, что выплата увеличится, но не у всех.

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Многим положены не только основные выплаты, но и дополнительные. В этом году уже прошла индексация пенсии. Однако обычно весной происходит повышение выплат. Финансовый консультант Татьяна Волкова рассказала о том, планируется ли увеличивать пенсии в марте.

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По словам эксперта, на данный момент это обсуждается. Традиционно повышение пенсий в этом году прошла раньше, 1 января, а к 1 февраля также были увеличены пособия и социальные выплаты.

«Поэтому 1 марта увеличения пенсий ждать не стоит. Но есть категория граждан, кого в марте все же ждет индексация: это те, кому в марте исполнится 80 лет. По достижению пенсионером этого возраста происходит очередной перерасчет», — пояснила Волкова, пишет «А теперь внимание!».

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