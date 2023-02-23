Пенсия автоматически увеличится: пожилым россиянам рассказали о новой надбавке с 1 марта

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По словам эксперта, на данный момент это обсуждается. Традиционно повышение пенсий в этом году прошла раньше, 1 января, а к 1 февраля также были увеличены пособия и социальные выплаты.