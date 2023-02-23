Про кредиты можно забыть: россиянам объявили неприятную новость

Деньги

Фото: Global Look Press

Аналитик рассказали, что будет с потребительским кредитованием в России в 2023 году.

Согласно данным Центробанка, 57% экономически активного населения России имеют займы и кредиты. Порой это легкий способ, купить нужную вещи или оплатит какую-то услугу. Не удвительно, что многие пользуются потребительскими кредитами. Аналитик рассказали, что будет с потребительским кредитованием в России в 2023 году. 

Отмечается, что с августа по декабрь прошлого года банки выдали в среднем 2,1 млн кредитов наличными.  Также уточняется, что средняя сумма кредита –  229 тысяч рублей.

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По мнению экспертов, скоро все изменится. По их словам, банки будут выдавать кредиты только проверенным клиентам по ставкам до 32% годовых — все будет зависеть от надежности заемщика. Также известно, что чаще всего пользователи получают предложения в районе 20%.

А это заставляет сделать очевидный вывод, что россиянин, который раньше не брал кредит наличными деньгами, почти не имеет шанс, что ему одобрят кредит теперь, пишет RT, ссылаясь на исследование «Сравни».

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