Про кредиты можно забыть: россиянам объявили неприятную новость

Отмечается, что с августа по декабрь прошлого года банки выдали в среднем 2,1 млн кредитов наличными. Также уточняется, что средняя сумма кредита – 229 тысяч рублей.

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По мнению экспертов, скоро все изменится. По их словам, банки будут выдавать кредиты только проверенным клиентам по ставкам до 32% годовых — все будет зависеть от надежности заемщика. Также известно, что чаще всего пользователи получают предложения в районе 20%.

А это заставляет сделать очевидный вывод, что россиянин, который раньше не брал кредит наличными деньгами, почти не имеет шанс, что ему одобрят кредит теперь, пишет RT, ссылаясь на исследование «Сравни».