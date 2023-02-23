Уже с марта начнут действовать новые правила: россиян с валютой расстроили неожиданным решением

Действующие в России ограничения на снятие иностранной наличной валюты будут продлены после 9 марта. Гражданам по-прежнему можно снимать со своих счетов или вкладов, а также вывозить за границу не больше 10 тыс. долларов. Но теперь стало известно, что один из банков изменил условия обслуживания валютных счетов для своих клиентов.
Речь идет про Райффайзенбанк, который с марта этого года меняет условия и начнет взымать комиссию за обслуживание валютных счетов.
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Теперь банк не будет бесплатно обслуживать счета, но только те, на которых находится более 10 тысяч долларов. Напомним, что раньше порог составлял 20 тысяч. А вот евро, фунтов и швейцарских франков изменения не коснулись — лимит, как и раньше, составлял 10 тысяч.
Отметим, что в банке предупредили, что комиссия взимается исходя из остатка средств на счете. Для остатка в долларах от 10 до 100 тысяч она составит 0,5%, для остатка свыше 100 тысяч — 1%, об этом пишет сайт Banki.ru.