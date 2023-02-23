Внушительная экономия: куда в марте можно улететь отдохнуть со скидкой в 50%

В последнее время у туристов особенно большие проблемы, так как отправиться за границу не так просто. Небо над Европой закрыто для отечественных самолетов. Также сложнее стало получить шенгенскую визу. Но на этот раз россиянам рассказали, какие туристические направления в марте будут дешевле на 40-50%, если сравнивать с февралем.
Отмечается, что это касается авиабилетов, об этом уточняют эксперты сервиса OneTwoTrip.
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Самыми дешевыми на данный момент стали билеты в Иркутск. Цена за билет упала до 6 800 рублей в одну сторону. А также в Сочи стало дешевле слетать, так как там завершается горнолыжный сезон. Взять в Сочи можно всего за 3 700 рублей, пишет издание «Турпром».
А также сообщается, что билет в Москву в среднем снизился до 5 000 рублей, в Санкт-Петербург — до 4 800 рублей. Также дешевле стали билеты на рейсы в Нижний Новгород, Минводы, Владивосток.