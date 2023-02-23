Внушительная экономия: куда в марте можно улететь отдохнуть со скидкой в 50%

Отмечается, что это касается авиабилетов, об этом уточняют эксперты сервиса OneTwoTrip.

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Самыми дешевыми на данный момент стали билеты в Иркутск. Цена за билет упала до 6 800 рублей в одну сторону. А также в Сочи стало дешевле слетать, так как там завершается горнолыжный сезон. Взять в Сочи можно всего за 3 700 рублей, пишет издание «Турпром».

А также сообщается, что билет в Москву в среднем снизился до 5 000 рублей, в Санкт-Петербург — до 4 800 рублей. Также дешевле стали билеты на рейсы в Нижний Новгород, Минводы, Владивосток.