Все просто в бешенстве: россиян паразили переносом сроков выплат на детей от 3 до 7 лет

Существуют множество выплат, некоторые из которых предназначены для семей с детьми. Родители обычно рассчитывают на поступление денежных средств каждый месяц. Поэтому не удивительно, что россияне с детьми пришли в бешенство из-за необъявленного переноса сроков начисления пособий на детей с 3 до 7 лет.
Теперь свои гневные комментарии жители Башкортостана пишут на странице у главы республики Радия Хабирова.
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Многие сокрушаются, что из-за переноса сроков выплат рискует вовремя не оплатить услуги ЖКХ и питание в детском саду.
«Где наши пособия от 3 до 7? Я вдова, у меня двое детей, и пособия — часть моего бюджета! Я готова из-за этого бардака выйти на республиканские и федеральные каналы, что творится-то? Где деньги?», — возмутилась одна женщина.
Примечательно, что специалисты ЦУРа попросили женщину прислать личные данные и пообещали ответить до 28 февраля. Однако ее такое предложение не устроило.
«Этот ответ меня не устраивает! 28 число — конец месяца! Есть четко установленные сроки по зачислениям!», — цитирует жительницу портал mkset.ru.
Напомним, что представитель Минтруда Башкирии объявили, что сроки выплаты изменились: теперь пособия начисляются в период с 21 по 28 число.