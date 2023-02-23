Все просто в бешенстве: россиян паразили переносом сроков выплат на детей от 3 до 7 лет

Теперь свои гневные комментарии жители Башкортостана пишут на странице у главы республики Радия Хабирова.

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Многие сокрушаются, что из-за переноса сроков выплат рискует вовремя не оплатить услуги ЖКХ и питание в детском саду.

«Где наши пособия от 3 до 7? Я вдова, у меня двое детей, и пособия — часть моего бюджета! Я готова из-за этого бардака выйти на республиканские и федеральные каналы, что творится-то? Где деньги?», — возмутилась одна женщина.

Примечательно, что специалисты ЦУРа попросили женщину прислать личные данные и пообещали ответить до 28 февраля. Однако ее такое предложение не устроило.

«Этот ответ меня не устраивает! 28 число — конец месяца! Есть четко установленные сроки по зачислениям!», — цитирует жительницу портал mkset.ru.

Напомним, что представитель Минтруда Башкирии объявили, что сроки выплаты изменились: теперь пособия начисляются в период с 21 по 28 число.