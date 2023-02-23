Цены неимоверно взлетят: экономист раскрыла, чем обернется повышение МРОТ

На днях Владимир Путин сделал заявление во время послания для Федерального собрания. Он поручил повысит выплаты. Это значит, что снова будет увеличен МРОТ. Президент РФ предложил, чтобы уже с 1 января 2024 года был проиндексирован МРОТ на 18,5% — до 19 242 рублей.
Сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова заявила, что из-за повышения минимальной зарплаты деньги могут обесцениться.
Также минусом станет то, что цены сильно взвинтят. По словам эксперта, главным положительном моментов в повышении МРОТ является то, что это станет ориентиром для выплат. Те россияне, которые получают небольшую зарплату, определенно станут получать больше. Экономист напомнила, что с января 2024 года МРОТ вырастет еще на 10%, а это можно назвать невероятной мерой.
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«Подобного не было никогда. Но есть здесь и минусы, ведь когда объявляют о подобных повышениях, например, страховой части пенсии, одномоментно разгоняется инфляция. Сразу же начинают расти цены, и человек не особо ощущает изменение уровня жизни.
Да, номинально он получает больше, но рост цен опережает рост его зарплаты. Поэтому, скорее всего, вместе с индексацией МРОТ мы увидим новый виток роста стоимости различных товаров», — поделилась Волкова с порталом «А теперь внимание!».