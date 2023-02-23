Цены неимоверно взлетят: экономист раскрыла, чем обернется повышение МРОТ

Также минусом станет то, что цены сильно взвинтят. По словам эксперта, главным положительном моментов в повышении МРОТ является то, что это станет ориентиром для выплат. Те россияне, которые получают небольшую зарплату, определенно станут получать больше. Экономист напомнила, что с января 2024 года МРОТ вырастет еще на 10%, а это можно назвать невероятной мерой.

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