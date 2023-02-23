Как комочком фольги наточить терку: две минуты - и она словно из магазина!

В настоящее время у хозяек нет никаких проблем с заточкой ножей. Современные приспособления позволяют это делать с легкостью даже женщинам. Раз, два – и готово!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Но как наточить терки, которые тоже тупятся? Тут вам даже заточка не пригодится!

Просто оторвите хороший кусок алюминиевой фольги, скомкайте его в колобок и обработайте им поверхность терки со всех сторон.