Как комочком фольги наточить терку: две минуты - и она словно из магазина!

В настоящее время у хозяек нет никаких проблем с заточкой ножей. Современные приспособления позволяют это делать с легкостью даже женщинам. Раз, два – и готово!
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Но как наточить терки, которые тоже тупятся? Тут вам даже заточка не пригодится!
Просто оторвите хороший кусок алюминиевой фольги, скомкайте его в колобок и обработайте им поверхность терки со всех сторон.
Делаете такие движения, будто натираете фольгу. Так терка очень быстро и просто наточится, став будто только из магазина!
Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».