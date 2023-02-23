Как комочком фольги наточить терку: две минуты - и она словно из магазина!

Как комочком фольги наточить терку: две минуты и готовите с удовольствием!

Терка. Фото: соцсети

Раньше приходилось покупать новую, чтобы спокойно работать на кухне.

В настоящее время у хозяек нет никаких проблем с заточкой ножей. Современные приспособления позволяют это делать с легкостью даже женщинам. Раз, два – и готово!

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Но как наточить терки, которые тоже тупятся? Тут вам даже заточка не пригодится!

Просто оторвите хороший кусок алюминиевой фольги, скомкайте его в колобок и обработайте им поверхность терки со всех сторон.

Делаете такие движения, будто натираете фольгу. Так терка очень быстро и просто наточится, став будто только из магазина!

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».

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