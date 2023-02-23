Эксперты назвали лучшие духи со шлейфом для многогранных женщин: актуальны в 2023 году

Мимо такой женщины, мужчина просто так не пройдет мимо, он обязательно обернется ей вслед.

Эксперты назвали топ самых лучших шлейфовых ароматов для 2023 года. И начинается этот список с духов Sandflowers от Montale, котрые навевают мысли о дуновении ветра, морском бризе и рощах можжевельника.

Далее идут духи Lalique Le Parfum от Lalique с запахом глубокого сандала, жасмина и упоительной розы.

Не стоит обходить вниманием и Casamorati Fiore d’Ulivo от Xerjoff со шлейфом магнолии и лотоса. Si Eau de Parfum Intense от Giorgio Armani контрастна и подчеркивает неординарность своей хозяйки.

Духи X for women от Clive Christian с нотками мускуса, ванили и тубероза в шлейфе не могут не вызвать комплимент.

Источник: samyiluchshiy.ru.