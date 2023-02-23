Эксперты назвали лучшие духи со шлейфом для многогранных женщин: актуальны в 2023 году

Шлейфовые духи эксперты рекомендуют использовать женщинам, отошедшим от возраста юных и легкомысленных дев.
Данный парфюм оставляет за собой историю и заставляет задуматься о его обладательнице, подсказывая публике, что у нее есть своя глубокая история, что эта дама интересна, имеет многогранный характер, который хочется узнавать.
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Мимо такой женщины, мужчина просто так не пройдет мимо, он обязательно обернется ей вслед.
Эксперты назвали топ самых лучших шлейфовых ароматов для 2023 года. И начинается этот список с духов Sandflowers от Montale, котрые навевают мысли о дуновении ветра, морском бризе и рощах можжевельника.
Далее идут духи Lalique Le Parfum от Lalique с запахом глубокого сандала, жасмина и упоительной розы.
Не стоит обходить вниманием и Casamorati Fiore d’Ulivo от Xerjoff со шлейфом магнолии и лотоса. Si Eau de Parfum Intense от Giorgio Armani контрастна и подчеркивает неординарность своей хозяйки.
Духи X for women от Clive Christian с нотками мускуса, ванили и тубероза в шлейфе не могут не вызвать комплимент.
Источник: samyiluchshiy.ru.