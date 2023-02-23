Многим билеты не продадут: РЖД установили новые правила для россиян

Примечательно, что многим гражданам билеты просто не продадут, если они соберутся купить за два месяца.

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А все потому что, теперь глубина продажи билетов сократилась до 45 дней по целому ряду направлений. Отмечается, что такие изменения связаны из-за масштабной реконструкции железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла.