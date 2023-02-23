Многим билеты не продадут: РЖД установили новые правила для россиян

Поезд

Фото: Global Look Press

Изменения коснуться тех, кто любит планировать поездки заранее.

Многие россияне покупают билеты на поезд заранее. Особенно это выручает, когда путешествие планируется на праздники.

Но теперь появились новые правила. В Telegram-канале РЖД разместили информацию о том, что теперь пассажиры не смогут планировать свои поездки за несколько месяцев. 

Примечательно, что многим гражданам билеты просто не продадут, если они соберутся купить за два месяца. 

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А все потому что, теперь глубина продажи билетов сократилась до 45 дней по целому ряду направлений. Отмечается, что такие изменения связаны из-за масштабной реконструкции железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла.

«Изменения коснутся поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала, Северного Кавказа и т.д.», – поясняется в сообщении.

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