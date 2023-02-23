Многим билеты не продадут: РЖД установили новые правила для россиян

Многие россияне покупают билеты на поезд заранее. Особенно это выручает, когда путешествие планируется на праздники.
Но теперь появились новые правила. В Telegram-канале РЖД разместили информацию о том, что теперь пассажиры не смогут планировать свои поездки за несколько месяцев.
Примечательно, что многим гражданам билеты просто не продадут, если они соберутся купить за два месяца.
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А все потому что, теперь глубина продажи билетов сократилась до 45 дней по целому ряду направлений. Отмечается, что такие изменения связаны из-за масштабной реконструкции железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла.
«Изменения коснутся поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала, Северного Кавказа и т.д.», – поясняется в сообщении.