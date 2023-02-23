Многим билеты не продадут: РЖД установил новые правила для россиян

В России отлично развиты железные дороги. Многие пользуются именно поездами для поездок. И порой россияне покупают билеты заранее. Особенно часто это выручает, когда путешествует планируется на праздники. Купить билет заранее проще, чем когда важная дата на носу.

Но теперь появились новые правила. В Telegram-канале РЖД разместили информацию о том, что теперь пассажиры не смогут планировать свои поездки за несколько месяцев.