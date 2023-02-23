Многим билеты не продадут: РЖД установил новые правила для россиян

Поезд

Фото: Global Look Press

Изменения коснуться тех, кто любит планировать поездки заранее.

В России отлично развиты железные дороги. Многие пользуются именно поездами для поездок. И порой россияне покупают билеты заранее. Особенно часто это выручает, когда путешествует планируется на праздники. Купить билет заранее проще, чем когда важная дата на носу.

Но теперь появились новые правила. В Telegram-канале РЖД разместили информацию о том, что теперь пассажиры не смогут планировать свои поездки за несколько месяцев. 

Примечательно, что многим гражданам билеты просто не продадут, если они соберутся купить за два месяца. 

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А все потому что, теперь глубина продажи билетов сократилась до 45 дней по целому ряду направлений. Отмечается, что такие изменения связаны из-за масштабной реконструкции железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла.

«Изменения коснутся поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала, Северного Кавказа и т.д.», – поясняется в сообщении.

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