Почему нужно срочно избавиться от долларов: обрушение неизбежно, есть предпосылки

Тот, кто привык хранить свои сбережения в долларах, сейчас ходит по лезвию бритвы. Это весьма рискованно.

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Историк и математик Григорий Кваша, предсказавший не один финансовый кризис ранее, предупредил публику, что доллар переживет обрушение до 2025 года. После этого мировая экономика будет перестраиваться, отказываясь от влияния Америки.