Почему нужно срочно избавиться от долларов: обрушение неизбежно, есть предпосылки

Тот, кто привык хранить свои сбережения в долларах, сейчас ходит по лезвию бритвы. Это весьма рискованно.
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Историк и математик Григорий Кваша, предсказавший не один финансовый кризис ранее, предупредил публику, что доллар переживет обрушение до 2025 года. После этого мировая экономика будет перестраиваться, отказываясь от влияния Америки.
Эксперт считает, что Россия возродится после этого, и начнется период ее экономического расцвета.
К слову, аналитики все чаще говорят о том, что лучше вкладываться в золото или серебро, нежели в конкретные государственные банкноты, ведь сейчас все очень зыбко в мировой экономике.
Источник: wday.ru.