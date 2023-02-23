Что случится с Россией в 2025 году: величие и «Золотое время» – у известного историка нет сомнений

Историк и математик Григорий Кваша, автор ритмологической системы «Структурный гороскоп», не считающий себя астрологом, высказался, как он видит будущее России и мира в целом.

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Он, напомним, в свое время предсказал приход Владимира Путина, арабскую весну, а также многие финансовые кризисы. Историк убежден, что все в мире циклично и подчиняется определенным принципам. Зная их, легко понять, что нас ждет в будущем.

Кваша считает, что совсем скоро наша страна обретет величие и вступит в период расцвета. До 2025 года России придется пережить серьезный конфликт с Западом, но потом она поднимется с колен и начнет процветать.