Пенсионерам назвали способ, как получить сотни тысяч рублей: эксперт объяснил, куда обращаться

На этот раз эксперт напомнила, что накопительная часть пенсии формировалась у тех, кто работал в России с 2002 по 2014 годы. В то время работодатели тогда отчисляли 6% страховых взносов. Именно эти средства попали в государственную управляющую компанию или негосударственные пенсионные фонды.

«Те инвестировали их с разной степенью успешности. Гражданин может даже не знать, что у него есть накопительная часть пенсии, если за него отчисления делал работодатель. Но человек может получить часть этих денег при достижении пенсионного возраста», – пояснила Иванова-Швец.

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Она рассказала, что нужно заказать выписку из своего индивидуального лицевого счета застрахованного лица на Госуслугах, через МФЦ, в банке или у своего работодателя. Так станет понятно, какая там накоплена сумма. Там может быть до нескольких сотен тысяч рублей.

Однако поучить эту сумму могут только те, кому уже 55 или 60 лет (для женщин и мужчин соответственно). И разом все деньги могут выплатить, если накопительная пенсия не превышает 5% от суммы страховой. А вот если эта сумма больше, то ее будут выплачивать вам ежемесячно в дополнение к основной сумме страховой пенсии, пишет портал «Прайм».