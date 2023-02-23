Как в два счета очистить стиральную машину: берем пакетик лимонной кислоты

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Если ваша машинка вдруг стала неважно работать, и вы поняли, что в ней появилась накипь, а также неприятный запах от загрязнений, на помощь придет пакетик лимонной кислоты.

Насыпьте половину его прямо в барабан машинки, а вторую половину – в первый отсек для стирального порошка и включите программу на 90 градусах. Белье класть не нужно.

Стеклянную поверхность барабана очень легко можно очистить зубной пастой, станет, как новой!

Также после каждой стирки оставляйте дверцы в машинку открытыми. Тогда запах не появится.

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».