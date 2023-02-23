Что на самом деле пошатнет доллар: в ближайшее время вы будете потрясены исходом

О будущем американского доллара пишут многое. Одни говорят, что скоро он потерпит крах из-за постоянной допечатки банкнот и сомнительной экономики страны. Другие утверждают, что слишком много в мире на нем завязано, поэтому сместить его с пьедестала вряд ли получится.

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Сейчас же появилось совсем свежая идея по поводу доллара и его курса. И связана она с развитием отношений России и Африки. Казалось бы, развивающийся регион, который занимает одно из последних мест в мировой экономике. Однако это только на первый взгляд.