Что на самом деле пошатнет доллар: в ближайшее время вы будете потрясены исходом

О будущем американского доллара пишут многое. Одни говорят, что скоро он потерпит крах из-за постоянной допечатки банкнот и сомнительной экономики страны. Другие утверждают, что слишком много в мире на нем завязано, поэтому сместить его с пьедестала вряд ли получится.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Сейчас же появилось совсем свежая идея по поводу доллара и его курса. И связана она с развитием отношений России и Африки. Казалось бы, развивающийся регион, который занимает одно из последних мест в мировой экономике. Однако это только на первый взгляд.
В Африке заключен огромный природный и человеческий ресурс, огромное количество полезных ископаемых. И эта территория во многом находится вне влияния Запада. Мало того, африканцы всеми силами пытаются откреститься от своего колониального прошлого, поддерживая лояльную Россию. Не исключено, что этот союз сможет пошатнуть доллар.
«Африка является прекрасной точкой, где Россия может развивать международную торговлю. То есть, не накапливать местную валюту, а давать кредиты в рублях», — высказался директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.
Источник: 1prime.ru.