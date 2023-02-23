Как быстро отбелить белье при помощи соды: светлеет на глазах!

Речь идет не только о хлопчатобумажных простынях и полотенцах, но и о кружевном синтетическом нижнем белье, которое нельзя подвергать кипячению и воздействию хлорных отбеливателей. Вы увидите, что ваши вещи начнут светлеть прямо на глазах!

Итак, в тазик с водой (примерно три литра) с температурой не выше 40 градусов добавить около двух столовых ложек пищевой соды, также одну столовую ложку порошкового отбеливателя либо обычного стирального порошка, плюс бутылек перекиси водорода (100 мл).

В полученный раствор опустить белые вещи и выдержать 30-40 минут. Далее вещи прополоскать и постирать методом, который для них допустим. Вы удивитесь их преображению! Станут, как новыми!

Источник: Telegram-канал «Домашний очаг»