Василиса Володина сделала срочное заявление на 23 февраля: в зоне риска все!

Известная телеведущая, астролог Василиса Володина регулярно делает прогнозы на грядущие дни, и 23 февраля не стал исключением. В праздник всем придется проявить терпение и выдержку, так как эмоции будут испытаны на прочность. Дело – в Луне, достигшей созвездия Овна.

«Луна в Овне отрастила курчавые рога и мягкие ноздри, а вместе с ней упрямее становится и окружающий мир. Громче звучат голоса, достучаться до собеседника становится сложнее. Зато легче говорить правду, решиться сделать что-то в первый раз, снять дверь с петель там, где по-другому никак.

В парах сегодня будут пылать страсти, особенно в тех, где яркое проявление чувств - первейшая потребность», - предупредила астролог в Telegram.

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