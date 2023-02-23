Когда выгоднее идти в отпуск в 2023 году: в эти месяцы получите больше денег - экономист

Экономист, доцент экономического факультета РУДН кафедры бухучета, аудита и статистики Лариса Сорокина заглянула в производственный календарь 2023 года и вычислила, в какой месяц выгоднее всего идти в отпуск.

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Поскольку заработная плата начисляется не за календарный месяц, а по количеству рабочих дней, то выгоднее становится идти на отдых в те периоды, когда рабочих дней больше. Экономист подчеркивает: так вы получите больше оплаты отпускных. В противном случае, трудовой день выходит дороже, и тогда во время отпуска работник теряет деньги.

Исходя их установленного Минтрудом РФ производственного календаря, в 2023 году таких «выгодных» для отпуска месяцев несколько. Это март, август и октябрь.

По материалам сайта «Прайм»