Вот что произойдет с долларом в конце зимы: готовится к выходу

На праздничные выходные февраля рубль приостановил падение. Но это прогнозируемое явление, а не нечто неожиданное. Как говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко, в конце зимы доллар будет отыгрываться, и произойти может самое непредсказуемое. Аналитик, тем не менее, назвал предполагаемый курс валют. Американские деньги могут превысить нынешние показатели.

«До конца месяца диапазон движения по паре доллар/рубль может оказаться достаточно широким — 73,5–75,5 рубля, с возможным выходом курса за пределы верхней границы», - объяснил финансист сайту «Прайм».

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