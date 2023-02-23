«Расшатывает даже самых стойких»: тревожный прогноз от Глобы на 24 февраля – вот как нужно обезопаситься

Наступившая неделя февраля с 20 по 26 число – это очередной период испытаний. Конца катаклизмам и неурядицам не предвидится, в отдельные дни следует быть особенно внимательными. Об этом предупредил сын Тамары и Павла Глобы, астролог Богдан Глоба.

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Звездочет рассказал, что 24 февраля следует не поддаваться спонтанности, этот день тревожный. Лучше отложить важные решения до благоприятных времен.