«Не позволяйте давить на себя»: Глоба 23 февраля озвучил важное предупреждение

Текущая неделя февраля, с 20 по 26 числа, войдет в жизнь людей непростыми событиями. Астролог Богдан Глоба предупреждал, что семидневка выступит подобно лакмусовой бумажке: в течение периода вскроются новые болевые точки, станут явными обманы, начнет ломаться то, что было сделано халтурно.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Но в сложную неделю есть место дням, в которых не все сложно. 23 февраля, точно в подарок, можно с успехом решить свои деловые и денежные вопросы, и Глоба-младший советует, как это сделать легко.