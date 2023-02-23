«Не позволяйте давить на себя»: Глоба 23 февраля озвучил важное предупреждение

Астропрогноз

Астропрогноз. Фото: Global Look Press

Астропрогноз от известного эксперта.

Текущая неделя февраля, с 20 по 26 числа, войдет в жизнь людей непростыми событиями. Астролог Богдан Глоба предупреждал, что семидневка выступит подобно лакмусовой бумажке: в течение периода вскроются новые болевые точки, станут явными обманы, начнет ломаться то, что было сделано халтурно.

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Но в сложную неделю есть место дням, в которых не все сложно. 23 февраля, точно в подарок, можно с успехом решить свои деловые и денежные вопросы, и Глоба-младший советует, как это сделать легко.

«Четверг прекрасно подходит для переговоров, заключения сделок и решения финансовых вопросов. Опирайтесь на силу своей личности и не позволяйте обстоятельствам давить на себя», - посоветовал астролог.

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