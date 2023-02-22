Прогнозы экспертов оправдались: в России начали расти цены на сахар — один скачок уже есть

Сахар в России, как ранее и прогнозировали эксперты, начал дорожать. Причем, рост цены на этот продукт был зафиксирован на этой неделе впервые с конца лета.

Это был только первый скачок. Судя по всему, рост продолжится. Ведь впереди летний сезон — время, когда повышается спрос на сахар.

По данным Росстата, сахар на отчетной неделе подорожал на 0,05%: последний раз до этого он дорожал с 23 по 29 августа 2022 года (плюс 0,29%), а затем постоянно дешевел. В частности, на предыдущей отчетной неделе (с 7 по 13 февраля) сахар в РФ в среднем подешевел на 0,24%, а с начала 2023 года по 20 февраля — на 1,86%.

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