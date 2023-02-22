Льготный проезд отменен: кому в 2023 году придется покупать билеты на общественный транспорт за свои кровные

Не очень радостная новость для льготников. В некоторых регионах России в этом году отменяется льготный проезд на общественном транспорте.

Так, например, в Ростовской области ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица обязаны сделать выбор между бесплатным проездом и ежемесячной денежной выплатой за него.

В Брянской области отменили льготные проездные: теперь пенсионеры, школьники и студенты оплачивают стоимость проезда по льготной цене (15 рублей).

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