Льготный проезд отменен: кому в 2023 году придется покупать билеты на общественный транспорт за свои кровные

Пассажирский автобус

Пассажирский автобус. Фото: Global Look Press

Изменения коснулись некоторых регионов России.

Не очень радостная новость для льготников. В некоторых регионах России в этом году отменяется льготный проезд на общественном транспорте.

Так, например, в Ростовской области ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица обязаны сделать выбор между бесплатным проездом и ежемесячной денежной выплатой за него.

В Брянской области отменили льготные проездные: теперь пенсионеры, школьники и студенты оплачивают стоимость проезда по льготной цене (15 рублей).

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«В некоторых случаях местные власти принимают решение об отмене бесплатного проезда для ряда категорий граждан или изменяют меры поддержки», — высказался по поводу нововведений местных властей экономист Герман Ткаченко.

По материалам sportkp.ru

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