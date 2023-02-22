Скоро будет повержен: финансисты назвали реальные сроки, когда доллару наступит конец — над этим уже работают

Две южно-американские страны — Аргентина и Бразилия — решили вернуться к вопросу о создании единой валюты под названием «сур». Ожидается, что именно она сможет через какое-то время составить серьезную конкуренцию доллару, а может, даже и потеснит его с пьедестала ключевой мировой валюты.

По оценкам аналитиков, в перспективе сур может стать вторым по величине валютным альянсом после евро и потеснить доллар. Правда, финансисты пока к такой перспективе относятся довольно скептически, но и не отрицают, что такое возможно.

Роль доллара уже сейчас снижается, правда, небыстро — с 70% в транзакциях до 60% и с 91% до 88% в резервах за последние двадцать лет.

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