Остальные лучше выбросить: назван лучший зеленый чай в пакетиках — настоящий, без примесей и запаха

Зеленый чай в вазочке

Зеленый чай в вазочке. Фото: Global Look Press

Сразу несколько марок зеленого чая попали в список полезных.

Эксперты проекта «Марка качества» назвали, какой зеленый чай в пакетиках лучший и полезный.

Сразу три бренда оказались полностью соответствующими всем стандартам — VKUS, Heath & Heather, Clipper.

Зеленый чай VKUS фасуется в саше из хлопка, что избавляет от посторонних привкусов. Чай имеет мягкий аромат и приятный вкус.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Зеленый чай Heath & Heather способствует нормализации обмена веществ. При выращивании чая не применяются удобрения, а это гарантия отсутствия пестицидов. 

Clipper полностью состоит из натуральных ингредиентов, в нем нет искусственных ароматизаторов и красителей. Классический чай имеет гармоничный вкус.

По материалам vnimanie.pro

Читайте также