Остальные лучше выбросить: назван лучший зеленый чай в пакетиках — настоящий, без примесей и запаха

Эксперты проекта «Марка качества» назвали, какой зеленый чай в пакетиках лучший и полезный.
Сразу три бренда оказались полностью соответствующими всем стандартам — VKUS, Heath & Heather, Clipper.
Зеленый чай VKUS фасуется в саше из хлопка, что избавляет от посторонних привкусов. Чай имеет мягкий аромат и приятный вкус.
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Зеленый чай Heath & Heather способствует нормализации обмена веществ. При выращивании чая не применяются удобрения, а это гарантия отсутствия пестицидов.
Clipper полностью состоит из натуральных ингредиентов, в нем нет искусственных ароматизаторов и красителей. Классический чай имеет гармоничный вкус.
По материалам vnimanie.pro