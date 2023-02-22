Остальные лучше выбросить: назван лучший зеленый чай в пакетиках — настоящий, без примесей и запаха

Зеленый чай Heath & Heather способствует нормализации обмена веществ. При выращивании чая не применяются удобрения, а это гарантия отсутствия пестицидов.

Clipper полностью состоит из натуральных ингредиентов, в нем нет искусственных ароматизаторов и красителей. Классический чай имеет гармоничный вкус.

По материалам vnimanie.pro