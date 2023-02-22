Лучше об этом не знать: объявлен новый курс валют, и он уже не изменится – что случилось на торгах в эту среду

Тем, кто не интересуется торгами на Московской бирже, этого лучше не знать.

Центробанк России по итогам торгов на Московской бирже в эту среду, 22 февраля, установил новый курс валют, который не изменится в ближайшие четыре дня по понятным причинам. В России с 23 по 26 февраля выходные дни, торги не будут проводиться.

По итогам торгов, рубль заметно укрепил свои позиции. Доллар понизился на 15 копеек - до 74,70 рубля, евро - на 18 копеек до 79,57 рубля.

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