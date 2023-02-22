Лучше об этом не знать: объявлен новый курс валют, и он уже не изменится – что случилось на торгах в эту среду

Доллары и евро

Доллары и евро. Фото: Global Look Press

Центробанк установил стоимость валют на ближайшие четыре дня.

Тем, кто не интересуется торгами на Московской бирже, этого лучше не знать. 

Центробанк России по итогам торгов на Московской бирже в эту среду, 22 февраля, установил новый курс валют, который не изменится в ближайшие четыре дня по понятным причинам. В России с 23 по 26 февраля выходные дни, торги не будут проводиться.

По итогам торгов, рубль заметно укрепил свои позиции. Доллар понизился на 15 копеек - до 74,70 рубля, евро  - на 18 копеек до 79,57 рубля.

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Стоит отметить, что на самих торгах рубль сдавал позиции, но все же сумел выстоять. В конце февраля, по прогнозам, национальная валюта может продолжить падение в цене.

По материалам vnimanie.pro.

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