Лучше об этом не знать: объявлен новый курс валют, и он уже не изменится – что случилось на торгах в эту среду

Тем, кто не интересуется торгами на Московской бирже, этого лучше не знать.
Центробанк России по итогам торгов на Московской бирже в эту среду, 22 февраля, установил новый курс валют, который не изменится в ближайшие четыре дня по понятным причинам. В России с 23 по 26 февраля выходные дни, торги не будут проводиться.
По итогам торгов, рубль заметно укрепил свои позиции. Доллар понизился на 15 копеек - до 74,70 рубля, евро - на 18 копеек до 79,57 рубля.
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Стоит отметить, что на самих торгах рубль сдавал позиции, но все же сумел выстоять. В конце февраля, по прогнозам, национальная валюта может продолжить падение в цене.
По материалам vnimanie.pro.