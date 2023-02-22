Как выбрать букет для мужчин в День защитника Отечества

Флорист Ксана Тайлер рассказала, как правильно выбрать букет для мужчины в День защитника Отечества.

«Для мужчин обычно берут цветы в темных тонах, экзотические, к примеру, протею красную, зеленые гвоздики, пионовидные розы ред монстр», — объяснила Ксана.

Если вы не хотите дарить мужчине цветы, считая, что это прерогатива женщин, можно обратить внимание на съедобные букеты — они в последнее время очень востребованы. В их состав чаще всего входят сыры, колбасы, а иногда заказывают даже букеты из вареных раков.

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